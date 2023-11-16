Anwar El Ghazi'den eski kulübü Mainz 05'e dava! Filistin'e destek verdiği için sözleşmesi tek taraflı bir şekilde feshedilen Anwar El Ghazi, Alman ekibi Mainz 05'i mahkemeye verdi.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05'e transfer olan Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabında Filistin'e destek içeren paylaşımlardan dolayı ilk olarak kadro dışı bırakılmış, sonra da sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından El Ghazi'den, Alman ekibine karşı bir hamle geldi.

Mainz'ı dava edecek

Bild'de yer alan habere göre; Fas asıllı Hollandalı futbolcu, Mainz kulübünü haksız fesih nedeniyle avukatı aracılığıyla dava edecek. Edinilen bilgilere göre duruşma büyük ihtimalle bu yıl, en erken aralık ayı başında başlayacak.

El Ghazi, Alman ekibi Mainz 05'te yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu.

28 yaşındaki futbolcu, davada haklı bulunursa Mainz 05, oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.

"İnsanlığın ve ezilenlerin yanındayım"

Durum hakkında konuşan yapan El Ghazi, şunları dedi: