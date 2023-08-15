Arabistan'a transfer olan Fabinho, 100 bin euroluk hediye saati düşürdü

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Nuno Espirito Santo'nun çalıştırdığı Al Ittihad, Al Raed ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 3-0'lık skorla konuk ekip Al Ittihad oldu.
Sarı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri ise 56. dakikada Abderrazzaq Hamed Allah, 73. ve 79. dakikalarda Coronado kaydetti.
Gazeteci 100 bin euro değerinde saat verdi
Lige 3 puanla başlayan ve yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri çeken Al Ittihad'da maç sonundan Fabinho'ya bir hediye verildi.
Premier Lig ekibi Liverpool'dan 45 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ve 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 25 milyon euro maaş alacak olan 29 yaşındaki futbolcuya, Al Raed maçı sonunda saat hediye edildi.
Fabinho yere düşürdü
Gazeteci Ibrahim Al-Faryan, Brezilyalı yıldıza 100 bin euro değerinde bir saat verdi.
Hediye karşılığında şaşkınlığını gizleyemeyen orta saha oyuncusunun saati yere düşürmesi sosyal medyaya damga vurdu.