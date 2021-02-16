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    Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı

    Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı

    Paykan forması giyen Nader Mohammadi, takla atarak kullandığı taç atışını 50 metre ilerideki takım arkadaşına gönderdi. Bu anlar sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:06
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    İran Ligi takımlarından Paykan'da forma giyen Nader Mohammadi, ilginç taç atışı kullanımlarıyla dikkat çekiyor.

    TAKLA ATARAK 50 METRE TAÇ KULLANDI

    Tecrübeli futbolcu, daha önce takla atarak kullandığı taçla gol atarak herkesi şaşırtmasının ardından bu kez de yeni bir hareketle gündem oldu.

    Mohammadi, takla atarak kullandığı taç atışıyla 50 metre uzaktaki takım arkadaşına topu ulaştırarak yine sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu.

    Pozisyon gol olmasa da Mohammadi'nin bu hareketi, efsane videolar arasına şimdiden girdi.

    Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı - İZLE

    Nader Mohammadi taçtan gol attı - HABERİ

    Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı #1

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