ensonhaber.com
Suudi Arabistan Pro Lig 7. hafta karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Al-Ahli'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. ve 45+6. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.
Talisca'ya büyük tepki
Öte yandan Talisca maç sırasında rakip taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Köşe vuruşu kullanacağı sırasında kendisine yabancı madde atılan Brezilyalı futbolcu, tribünlere tepki gösterirken, Al-Ahli taraftarları da yıldız oyuncuya ıslıkla karşılık verdi.