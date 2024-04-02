Arda Güler, Ancelotti ile görüştü: Ben sıradan bir oyuncu olmayacağım Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Athletic Bilbao maçında süre alamadıktan sonra teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte haberin detayları...

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Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta forma şansı bulamayan Arda Güler, maç sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi. Genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Ancelotti'yle görüştü

Realmadrid Exclusivo'nun aktardığına göre, Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Sakin ol"

İtalyan teknik adam ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin olması gerektiğini tavsiye etti.

Haberde, Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in özel bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, oyuncunun fiziksel olarak henüz elit seviyede olmadığı ve zaman gerektiği vurgulandı.

"Sinir bozucu bir durum"

Arda Güler'in sürekli olarak forma şansı bulamamasının veya maçlarda yalnızca son dakikalarda oyuna alınmasının onu sinir bozucu bir durum olarak gördüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen milli futbolcu, şimdiye kadar 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi ve 1 gol kaydetti.