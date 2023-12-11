Arda Güler bu kez dönüyor! İşte Real Madrid forması giyeceği maçın tarihi Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü formasına kavuşamayan Arda Güler'in sahalara döneceği tarih belli oldu. İşte Arda Güler'in Real Madrid forması giyeceği o maç...

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Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık sebebiyle henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.

Ancelotti süre verebilir

Haberde, milli oyuncunun kendini iyi hissetmesi halinde Ancelotti'nin maçta süre verebileceği ifade edildi.

Ancelotti, Arda ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalara başladı

Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kampı sırasında sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Real Madrid, Villarreal ile 17 Aralık Pazar günü Santiago Barnebeu'da karşı karşıya gelecek.