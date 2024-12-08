Arda Güler, bu sezon ilk golünü atmaktan dolayı memnun

AA & Ensonhaber

İspanya LaLiga'nın 16. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Girona'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Madrid ekibinin 2. golünü ise milli futbolcu Arda Güler kaydetti.

Girona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 89 dakika oyunda kalan Arda, maçın ardından Real Madrid kulüp televizyonuna konuştu.

"TAKIM OLARAK ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORDUK"

"Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diyen 19 yaşındaki futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:

Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz.

"GERÇEKTEN GOL ATMAK İSTİYORDUM"

Takım arkadaşı Jude Bellingham'ın asisti ile golünü atan Arda, şu ifadeleri kullandı:

Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum.

"REAL MADRID İÇİN HER ŞEYİMİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Real Madrid taraftarının sevgisinin "kendisine güven verdiğini" aktaran Arda, şu sözleri sarf etti:

Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum.

ATALANTA MAÇI YORUMU

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta İtalya'nın Atalanta takımına karşı oynayacakları maçın "çok önemli" olduğunu da kaydeden Arda, Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda iyi sonuç alamadıklarını ancak bu kötü gidişi Atalanta maçını kazanarak durdurmak istediklerini dile getirdi.