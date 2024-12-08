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Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk golünü attı.