Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti

AA
La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti.
ARDA'DAN BU SEZONUN İLK GOLÜ
Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan maçta Real Madrid, 36 . dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Arda Güler'in 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran Real Madrid, Kylian Mbappe'nin de 62. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmada 89. dakikada oyundan çıkan Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti.
Real Madrid, puanını 36'ya yükseltti. Girona ise 22 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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