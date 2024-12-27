Arda Güler detayı! Amad Diallo, gol sevincini anlattı

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İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United'ın yıldız ismi Amad Diallo, kulübün internet sitesine açıklamalar yaptı.

Fildişi Sahilli oyuncu, gol sevinciyle ilgili bir itirafta bulundu.

Diallo, bu sevinci ilk olarak Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'de gördüğünü söyledi.

"HOŞUMA GİTTİ"

22 yaşındaki hücum oyuncusu, Arda'nın gol sevincinden etkilendiğini belirtip şunları dedi:

Bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid forması giyen Arda Güler'de gördüm. Aynı kutlamayı yapmaya çalıştım çünkü hoşuma gitti. Avrupa Ligi'nde PAOK'a karşı oynadığım ve iki gol attığım maçtı. Avrupa'da uzun süredir kazanamıyorduk. Bu yüzden benim ve takımımım için çok fazla şey ifade ediyordu.

"ARDA GÜLER'İ BEĞENİYORUM"

Diallo ayrıca, şu sözleri sarf etti: