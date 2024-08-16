Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları arasında FourFourTwo Dergisi, dünyanın en heyecan verici genç futbolcularını açıkladı. Listede Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, ikinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi

FourFourTwo Dergisi tarafından açıklanan dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesi duyuruldu.

Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler,dergi tarafından açıklanan dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesinde ikinci sırada yer aldı.

19 yaşındaki Türk futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, EURO 2024’te Türkiye Milli Takımı formasıyla sergilediği etkileyici performansla adından sıkça söz ettirdi.

Turnuvada 5 maçta görev alan genç yıldız, 1 gol ve 2 asistle takımına önemli katkılarda bulundu.

Özellikle Gürcistan’a karşı attığı muhteşem gol, futbolseverlerin hafızalarına kazındı.

Real Madrid’de de başarılı bir sezon geçiren Arda, La Liga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

FourFourTwo Dergisi tarafından açıklanan dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesi şu şekilde:

10. Estevao Willian | Yaş: 17 | Kulübü: Palmeiras

9. Leny Yoro | Yaş: 18 | Kulüp: Manchester United

8. Arzu Doue | Yaş: 19 | Kulüp: Rennes

7. Joao Neves | Yaş: 19 | Kulüp: Paris Saint-Germain

6. Kobbie Mainoo | Yaş: 19 | Kulüp: Manchester United

5. Franco Mastantuono | Yaş: 16 | Kulüp: River Plate

4. Endrick | Yaş: 18 | Kulübü: Real Madrid

3. Warren Zaire-Emery | Yaş: 18 | Kulüp: Paris Saint-Germain

2. Arda Güler | Yaş: 19 | Kulübü: Real Madrid

1. Lamine Yamal |Yaş: 17 | Kulübü: Barcelona