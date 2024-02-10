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Arda Güler forma giydi! Real Madrid, Girona'yı yenerek liderliği aldı

Arda Güler forma giydi! Real Madrid, Girona'yı yenerek liderliği aldı La Liga'da Real Madrid, Girona'yı 4-0'lık skorla yendi. Bu sonuçla birlikte eflatun-beyazlılar, Girona'dan liderliği aldı. Milli oyuncu Arda Güler ise karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.