Arda Güler forma giydi! Real Madrid, Girona'yı yenerek liderliği aldı

İspanya LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Girona liderlik için karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Real Madrid 4-0'lık skorla kazandı.
Madrid ekibinin golleri; 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikada Jude Bellingham, 61. dakikada Rodrygo'dan geldi.
Arda 77'de girdi, penaltı kazandırdı
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu.
Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real, penaltı kazandı ancak Josulu, penaltıyı gole çeviremedi.
Real Madrid, 18 maçtır mağlup olmuyor
Real Madrid, bu zaferle ligde yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Şampiyonluk yarışındaki Girona ise ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı.
Real Madrid, bu sonuçla birlikte puanını 61'e yükseldi. En yakın takipçisi Girona ise 56 puanla ikinci sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, deplasmanda Vallecano ile karşılaşacak. Girona ise Bilbao deplasmanına gidecek.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
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