Arda Güler için sürpriz gelişme: Szoboszlai ile aynı formayı giyebilir

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Real Madrid'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve sahada yeterli süreyi alamayan Arda Güler hakkında transfer söylentileri hız kesmeden devam ediyor.

ARDA GÜLER–MAC ALLISTER TAKASI

Milli yıldızla ilgili son olarak sosyal medyayı sallayan bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutabilir. Haberde, Real Madrid ile Liverpool arasında Arda Güler-Alexis Mac Allister takasının gündeme geldiği iddia edildi.

Real Madrid'in ayrıca bu takasın üstüne bir miktar para verebileceği ifade edilen haberde Liverpool cephesinin bu teklife olumlu yaklaşmasının beklendiği kaydedildi.

SZOBOSZLAI İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler ile Dominik Szoboszlai de takım arkadaşı olacak.

Bilindiği gibi iki futbolcu, Türkiye ile Macaristan'ın karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında sosyal medyadan birbirlerine göndermede bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Arda ve Szoboszlai, milli maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşandı ve milli futbolcu, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yaptı.

20 yaşındaki genç yıldız, maçın ardından ise yaptığı açıklamada "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası Liverpool'da forma giyen Szoboszlai ise bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğraf ile yaptığı paylaşıma "1088" yorumunu bıraktı.

Arda Güler o maça kadar Real Madrid'de 1088 dakika süre almıştı.

Macar futbolcunun bu paylaşımına kayıtsız kalmayan milli yıldız da Szoboszlai için "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" karşılığını verdi.