Arda Güler ikinci yarıda oyuna girdi, Real Madrid evinde kazandı

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İspanya La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

REAL, 2 GOLLE KAZANDI

Eflatun-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Jude Bellingham ve 38. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

ARDA, İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Milli futbolcu Arda Güler, 46. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Getafe'de oynayan bir diğer milli oyuncu Bertuğ Yıldırım ise sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giymedi.

REAL MADRID, PUAN FARKINI 1'E İNDİRDİ

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Real Madrid, puanını 33 yaptı ve Barcelona ile aradaki farkı 1'e indirdi. Getafe ise son 4 haftada 3. kez kaybederek 13 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.