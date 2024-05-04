Arda Güler ilk 11 başladı, Real Madrid kazandı

LaLiga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid evinde Mauricio Pellegrino'nun yönetimindeki Cadiz'i 3-0 mağlup etti.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.
Arda Güler ne yaptı?
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırırken, milli oyuncu oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koptu.
Şampiyonluk çok yakın
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
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