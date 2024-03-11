Arda Güler ilk golünü attı röportajını verdi İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler ilk golünü kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan genç yıldız, ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Celta Vigo'yu konuk etti.

Ev sahibi, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla rakip fileleri ilk kez havalandırdı.

"Çok çalışacağım"

Maça 89. dakikada Vinicius Junior yerine dahil olan Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulunurken gol attığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Böylesine muhteşem bir atmosferde gol atmak harikaydı. Çok mutluyum, umarım daha çok gol atarım ve bunun için çok çalışacağım.

"İlk golümü attığım için çok mutluyum"

İyi bir maçtı, 4-0'lık galibiyet için tüm takımımı kutluyorum, ilk golümü attığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, şu ana kadar zor bir sezon geçirdim, umarım bugünden sonra daha iyi şeyler olur.

"Çok mutluyum"

Real Madrid'de olmaktan çok mutluyum, burası dünyanın en iyi kulübü ve zor olsa da bunun üstesinden gelebilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğumu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, umarım daha iyi şeyler olacak.