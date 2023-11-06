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Arda Güler kadroya girdi: Real Madrid derbiyi kazanamadı

Arda Güler kadroya girdi: Real Madrid derbiyi kazanamadı Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasındaki derbide konuk ettiği Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosunda yer aldı.