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Arda Güler, La Liga'da ilk maçına çıktı: Real Madrid son dakikalarda kazandı

Arda Güler, La Liga'da ilk maçına çıktı: Real Madrid son dakikalarda kazandı Real Madrid, La Liga'nın 22. haftasında konuk olduğu Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga'da ilk kez Real Madrid forması giydi.