Arda Güler: Lige ve takıma tamamen alıştım Real Madrid, LaLiga'nın 35. haftasında Granada'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. İlk 11'de yer alan ve bir de gol bulan milli futbolcu Arda Güler, "Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak." dedi.

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İspanya LaLiga'nın 35. haftasında deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid önemli bir galibiyet elde etti.

Arda gol buldu

Karşılaşmada Madrid'in bir golünü ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler attı.

Arda Güler, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Lige ve takıma tamamen alıştım"

Real Madrid'de oynamaya alıştığını belirten Arda, "Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası"

LaLiga şampiyonlukları için düzenlenecek olan kupa töreni hakkında da konuşan genç yıldız, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Yarın için çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sezon Real Madrid forması ile LaLiga'da 8 maça çıkan Arda Güler, 3 kez gol sevinci yaşadı.