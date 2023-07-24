Arda Güler, Milan karşısında forma giymedi

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren İspanyol devi Real Madrid, ilk hazırlık maçında Champions Tour kapsamında Serie A ekibi Milan ile karşı karşıya geldi.
Rose Bowl'da oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.
Real Madrid geri döndü
İtalyan temsilcisi Milan, ilk yarıyı Tomori ve Romero'nun attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
Real Madrid'e Milan karşısında galibiyeti getiren golleri ise ikinci yarıda Valverde (2) ve Vinicius Jr. kaydetti.
Arda riske edilmedi
Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği milli futbolcu Arda Güler, merakla beklenen ilk hazırlık maçında forma giymedi.
Mücadeleden 1 gün önce sağ dizinde ağrı hisseden Arda Güler, önceki gün yapılan antrenmana katılmamıştı.
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