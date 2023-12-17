Arda Güler, Real Madrid formasını yeni yılda giyebilecek La Liga'nın 17. haftasında Villarreal'i ağırlayacak olan Real Madrid'de Arda Güler'le ilgili karar verildi. İspanyol basını kafileye dahil edilmeyen Arda Güler'in ocak ayının başında formasına kavuşacağını iddia etti.

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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 17. haftasında Villarreal'i konuk edecek.

Sezon başında İspanyol devinin kadrosuna katılan Arda Güler bu maçta da forma giyemeyecek.

18 yaşındaki milli futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Bireysel çalışmalara devam ediyor

Yeni takımına imza attıktan sonra şanssız sakatlıklar yaşayan ve henüz süre alamayan genç yıldız çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in yanı sıra İspanyol futbolcu Daniel Carvajal, Fransız futbolcu Eduardo Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior da takımdan ayrı bireysel olarak çalışıyor.

Formasına ocak ayında kavuşacak

İspanyol basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in ocak ayının başında formasına kavuşacağı belirtildi.

Arda Güler'in geri dönüşünde teknik heyetin tamamen emin olarak adım atacağının altı çizilirken dördüncü kez ilk sahaya çıkış denemesi olması nedeniyle en az riskin alınacağı aktarıldı.

Carlo Ancelotti: Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyileşme sürecinde son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid'in Villarreal maçı kadrosu şu şekilde: