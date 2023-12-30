Arda Güler, Real Madrid idmanında! Sakatlığını tamamen atlattı Sezon başında Real Madrid'e transfer olan ancak, sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Arda Güler, Mallorca maçı öncesi taraftara açık şekilde düzenlenen antrenmana katıldı.

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Fenerbahçe'den rekor bir transfer bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in 3. kez sakatlık geçirmişti.

Şu ana kadar İspanyol devinin formasını giyemeyen milli futbolcu dönüş için gün sayıyor.

Takımla çalıştı

Sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler, Real Madrid'in taraftara açık şekilde düzenlediği antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Real Madrid, aileler ve özellikle de çocuklar için özel bir günde taraftarlarının önünde antrenman yaptı. Taraftarlara ücretsiz şekilde açık yapılan antrenmana yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

3 oyuncu döndü

Noel tatilinden sonraki ikinci antrenmana, Arda Güler, Vinicius Jr, Camavinga ve Carvajal gibi sakatlıktan kurtulan oyuncular da katıldı.

2024'ün ilk maçında, Santiago Bernabeu Mallorca'yı ağırlamaya hazırlanan Real Madrid'de, Arda Güler'in maç kadrosunda olması bekleniyor.