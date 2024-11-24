Arda Güler, Leganes - Real Madrid maçına ilk 11'de başlıyor

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İspanya LaLiga'nın 14. hafta mücadelesinde Borja Jimenez yönetimindeki Leganes ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Estadio Municipal de Butarque'de oynanacak müsabaka bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak.

ARDA İLK 11'DE

Milli futbolcumuz Arda Güler ise kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4. kez ilk 11'de yer aldı. Öte yandan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'ya yeni bir görev verdi.

Açıklanan 11'de Arda Güler'in Leganes maçına 8 numarada yer aldığı görüldü.

REAL MADRİD'İN İLK 11'İ