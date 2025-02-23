Arda Güler, Real Madrid'de formayı unuttu

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Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler, üst üste dördüncü maçta da forma giyemedi.

Carlo Ancelotti'nin süre vermediği milli futbolcumuz son olarak Leganes ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde 76 dakika sahada kalmıştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İspanyol basını 19 yaşındaki futbolcunun hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

Ayrıca Arda'nın forma şansı bulduğu anlarda Ancelotti'nin beklentilerini de karşılayamadığı ifade edildi.

Arda Güler, bu sezon eflatun-beyazlıların çıktığı kritik mücadelelerde süre bulamadı.

Barcelona'ya karşı 180 dakikanın tamamında yedek kaldı.

Atletico Madrid'e karşı iki maçta da süre bulamadı.

Milan ve Manchester City karşılaşmalarında forma giymedi.

Atalanta karşısında iki maçta toplam sadece 5 dakika oynadı.

KARAKTER KOYMASI BEKLENİYOR

Marca, Real Madrid'in Arda'nın yeteneğine dair hiçbir şüphe duymadığını ancak artık sahada güçlü bir duruş sergilemesi beklediklerini yazdı.