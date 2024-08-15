Arda Güler ve Carlo Ancelotti'nin Süper Kupa sonrası konuşması ortaya çıktı Real Madrid, Atalanta’yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa zaferine ulaştı. Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e verdiği mesaj ise dikkat çekti.

Haber Merkezi

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Polonya’nın başkenti Varşova’daki Narodowy Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Real Madrid, Federico Valverde ve Kylian Mbappe’nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak 49. UEFA Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmanın 88. dakikasında Vinicius Junior’un yerine oyuna dahil oldu.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Maç sonrası Carlo Ancelotti’nin Arda Güler ile yaptığı konuşma büyük ilgi uyandırdı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Ancelotti, kutlamayı durdurarak Arda’ya kısa süre almasının sebebini açıkladı.

"BU YIL DAHA FAZLA OYNAYACAKSIN"

Tecrübeli teknik adam, “Sadece birkaç dakika forma giyindin ama bu sezon böyle geçmeyecek. Bu yıl daha fazla oynayacaksın ve pazar günü Mallorca’da daha fazla süre alacaksın. Bunu hak ediyorsun.” dediği öğrenildi.