Arda Güler'den Ancelotti'ye sitem! 'İstemiyorsan gideyim' Real Madrid'de Arda Güler'in derbide 1 dakika bile oynayamaması bardağı taşıran son damla oldu. İspanyol basını, Arda Güler'in mutsuz olduğunu ve Carlo Ancelotti ile sert bir şekilde konuştuğunu yazdı.

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Real Madrid, LaLiga'da geçtiğimiz hafta sonunda Atletico Madrid deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Dev derbide Arda Güler'in 1 dakika bile oynamamış olması, kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru kendisine ilk 11'de yer bulan Arda, yeteneklerini sergileyerek Carlo Ancelotti'nin güvenini kazanmıştı.

Harika bir EURO 2024 geçiren yıldız oyuncunun, Kroos'un emekli olmasının da etkisiyle bu sezon ideal ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyordu ancak olmadı.

ANCELOTTI'YE PATLADI

Öte yandan İspanyol basınından Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Arda Güler, Madrid derbisinde süre alamamasının ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Arda Güler'in, Atletico Madrid deplasmanında 1 dakika bile süre alamamasının ardından canının çok sıkıldığı bildirildi. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun, Carlo Ancelotti'ye sert bir çıkış yaptığı belirtildi.

"YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORSANIZ AYRILACAĞIM"

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

Atletico Madrid ve Real Madrid arasında oynanan Madrid derbisi hiç şüphesiz İspanyol futbolu için yaşanabilecek en kötü senaryolardan biriydi, çünkü son derece tartışmalı ve büyük sorunlarla dolu bir geceydi.



Ancak görünen o ki, kişisel düzeyde, özellikle bir oyuncu, genç Türk oyuncu Arda Güler, tek bir dakika bile oynamadığı için maçtan çok mutsuz ayrıldı ve doğrudan Ancelotti'ye gitti.



Arda Güler, derbiden çok üzgün ve kırgın ayrıldı ve Ancelotti'nin karşısına çok endişe verici bir cümleyle çıktı. Oyuncu, Carlo Ancelotti'ye şunları söyledi: 'Hocam, eğer seviyemin yeterli olmadığını düşünüyorsanız ayrılacağım.'