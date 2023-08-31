Arda Güler'e idmanda Luka Modric'in kızı yardım etti Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlık sonrası antrenmanlara başladı. ABD kampında sakatlanan Güler, Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı.

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ensonhaber.com

Genç yaşına rağmen gösterdiği iyi performansla yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon euro karşılığında İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan milli futbolcu Arda Güler, yeni takımının ABD kampında sakatlık geçirmişti.

18 yaşındaki oyuncu, eflatun-beyazlıların 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği antrenmanında sakatlanmıştı. Sağ diz iç menisküsünde lezyon tespit edilen Arda Güler, ameliyat edilmişti.

Çalışmalarına devam ediyor

Geçirdiği operasyon sonrasında hızlıca çalışmalara başlayan ve eylül ayının sonunda sahalara geri dönmesi beklenen hücum oyuncusu, Madrid ekibinin Hırvat yıldızı Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı.

İdman sırasında bir de video çeken genç yetenek Arda Güler, Modric'in kızını "Yeni eğitmen" olarak nitelendirdi.