Arda Güler'in 2 asist yaptığı maçta Real Madrid kazanamadı

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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Rayo Vallecano, Real Madrid'i ağırladı.

Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in gollerini 39. dakikada Fede Valverde, 45. dakikada Jude Bellingham ile 56. dakikada Rodrygo attı.

Rayo Vallecano'nun sayılarını 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Abdul Mumin ile 64. dakikada Isaac Palazon kaydetti.

ARDA'DAN 2 ASİST

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 78 dakika sahada kalırken Valverde ve Rodrygo'nun attığı gollerde asist yaptı.

Arda, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 37 yapan Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Sevilla'yı konuk edecek.

20 puana ulaşan Rayo Vallecano ise Villarreal deplasmanına gidecek.