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Real Madrid forması giyen Arda Güler'in İngilizce verdiği röportaj dikkat çekti

Antrenman öncesi taraftarlara imza dağıtan Arda, kendisine taraftarlar hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

"İLK SEZONUMDA 5 KUPA KAZANDIM"

Röportajı İngilizce olarak veren Arda, "Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz. İlk sezonumda 5 kupa kazandım, umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

21 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 678 dakika sahada kalırken 1 gol 3 asistle takımına katkı sağladı.