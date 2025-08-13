Arda Güler'in kariyerinde dönüm noktası! Xabi Alonso'dan süre garantisi

Real Madrid'de üçüncü sezonuna adım atan Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun takıma gelişiyle birlikte yeni sezonda daha fazla forma şansı bulmaya hazırlanıyor.

XABİ ALONSO'NUN GELİŞİ ARDA GÜLER'İN YILDIZINI PARLATACAK

İspanyol medyası, Alonso'nun gelişiyle birlikte milli oyuncunun takım içindeki konumunun güçleneceğine dikkat çekiyor ve beklentilerin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor.

LaLiga’nın başlamasına sayılı günler kala, Real Madrid’in iç sahadaki ilk maçında Osasuna karşısında Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

TAKIM İÇİNDE YENİ ROL

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun yeni sezonda takımda önemli bir rol üstleneceği konuşuluyor.

İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun Arda Güler'i on numara veya kanatlardan farklı olarak sezon içinde genelde 8 numarada maestro gibi kullanmayı düşündüğü ve bu fikrini oyuncusuna ilettiği belirtildi.

MODRİC YOKLUĞUNDA YENİ OYUN AKLI OLABİLİR

İspanyollar ise Xabi Alonso'nun Arda Güler için düşündüğü bu yeni rolün oyuncunun kariyerini olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyor.

Takım içinde oyun zekası ile kendini yıldız isimlere kabul ettiren milli futbolcunun Xabi Alonso'nun bu önerisine olumlu yaklaştığı ve Modric - Kross gibi kulüpte efsaneleşmek istediğine vurgu yapıldı.

Arda ile ilgili Athletic'te Xabi Alonso ile birlikte 20 yaşındaki oyuncunun yeni ufuklara açılmasının mümkün olduğundan da söz edildi.

"ARDA GÜLER'İN SEZONU OLACAK"

Haberde Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı:

"Bayer Leverkusen'i çalıştırdığı dönemde Arda Güler'i transfer etme ihtimalini değerlendiren Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesi, genç futbolcu için yeni ufuklar açtı."



"Gelecek vadeden Franco Mastantuono transfer edildi ama Arda'ya, sezon başlamadan önce tıpkı Kulüpler Dünya Kupası'nda olduğu gibi orta sahada oynayacağı söylendi."



"Real Madrid'in turnuva boyunca oynadığı altı maçın beşinde ilk 11'de yer aldı ve 423 dakika süre alarak, bir gol atıp iki asist yaptı."



"Turnuvada takımın en çok forma giyen dokuzuncu oyuncusu oldu ve taraftarları performansıyla etkiledi."



"Sakatlıkların geride kalması ve Alonso'nun kendisine olan güveninin artmasıyla birlikte kulüp içinden ve dışından birçok kişi, bunun sonunda Arda Güler'in sezonu olmasını umuyor. Artık bu beklentileri karşılamak Arda'ya kalıyor."

Real Madrid formasıyle geçtiğimiz sezon 49 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asist kaydetti.

Piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda Güler'in Real Madrid'le 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.