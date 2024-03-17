Arda Güler'in orta sahadan attığı şut gündemde: Artık daha fazla izlemek istiyoruz Arda Güler'in, Real Madrid'in Osasuna'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son anlarında orta sahadan çektiği şutun direğe takılması Avrupa bsaınında geniş yankı buldu. Ayrıca takım arkadaşlarının sosyal medyadaki yorumları ve Ancelotti'ye yapılan çağrı dikkat çekti.

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La Liga'nın 29'uncu haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanında sahaya çıktı. Heyecan dolu karşılaşma Real Madrid'in 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Carlo Ancelotti, Arda Güler'e maçın son anlarında forma şansı verdi.

Yıldız futbolcu orta sahadan çektiği şutla gündem olurken, yılın golü olabilecek şut direkte patlayarak futbolseverleri üzse de Ancelotti maç sonrasında yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

Vinicius'un şaşkınlığı

Osasuna maçında 85'inci dakikada yerini Arda Güler'e bırakan Vinicius Junior'un direkten dönen şut sonrası tepkisi kameralara yansıdı.

Brezilyalı futbolcu, Arda Güler'in orta sahadan kaleyi denediği pozisyonun ardından şaşkınlığını gizleyemedi. Vinicius Junior, Arda Güler'in La Liga'daki ilk golünde de en çok sevinen isimler arasında yer almıştı.

"Artık 5 dakikadan fazla izlettir"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise Carlo Ancelotti'ye çağrıda bulundu. Gazetenin haberinde "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısı yer aldı.

Marca ayrıca Arda Güler ve çektiği şut için "Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi." yorumunda bulundu.

Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arda Güler, Osasuna karşılaşmasında çekilen iki fotoğrafına yer vererek "İyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşları ise yaptığı yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

6 maçta forma giydi

Arda Güler sezon başında 20 milyon euro karşılığında transfer olduğu Real Madrid'de 6 maça çıktı. 19 yaşındaki on numara bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

İşte o pozisyon...