Arda Güler'in sahalara dönüşü gecikti! Ancelotti'den yeni karar İspanya devi Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in Sevilla maçında kadroda olması bekleniyordu ancak teknik direktör Carlo Ancelotti, genç futbolcunun fiziksel durumunu da göz önünde bulundurarak milli yıldızı kasım ayına kadar oynatmama kararı aldı.

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Real Madridli Arda Güler'in takım antrenmanlarına başlamasın sonrası geri dönüş takvimi ve fiziksel sorunu, AS gazetesi tarafından manşettten duyuruldu.

AS'tan Manu de Juan'ın haberine göre; pazartesi günü takım antrenmanlarına başlayan Arda Güler, takımla aynı tempoda çalışmalara devam etti. Ancak, Sevilla maçında geri dönüşü söz konusu değil. Çünkü, Arda Güler'in takım kadrosunda olsa bile oynama şansı yok.

Carlo Ancelotti, dünyaca ünlü fizik ve kondisyon antrenörü Antonio Pintus ile birlikte Arda Güler'in dönüş takvimini belirledi.

Arda Güler'e Rodrygo'ya hazırlanan özel fizik antrenmanları uygulanacak. Türk yetenek, fizik kondisyonunu ve gücünü kazandığında ise sahalara geri dönecek.

Yetersiz fizik

Haberin detayında, Carlo Ancelotti ve Antonio Pintus'un ilk günden beri Arda Güler'in fizik olarak yetersiz olduğu ancak yeteneklerine zarar vermeden fizik gelişimini artırma çabalarında olduğu belirtildi.

Arda'nın yaşadığı iki sakatlığın bu gelişim sürecine sekte vurduğu ancak şu an hızlı bir şekilde gelişim sağlandığına vurgu yapıldı.

Sakatlıkların temelinde fizik var

Arda Güler'in hem Fenerbahçe'de hem Real Madrid'de üst üste sakatlıklar yaşamasının temel nedeni olarak da fizik olarak çok yetersiz olması gösterildi.

Antonio Pintus'un Arda Güler'in fizik gelişimine ekstra şekilde eğildiği ve Arda Güler'in kasım ayında sahalarda olacağı belirtildi.

"Kasım ayında gerçek performansımla sahadayım"

Başarılı futbolcu da Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: