Arda Güler'in son hali olay oldu! Ne yaptınız siz bu çocuğa Fenerbahçe'nin rekor bir bonservis ücretiyle Real Madrid'e sattığı Arda Güler'in sadece 4 aydaki fiziksel değişimi futbolseverleri şaşırttı.

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gündemden düşmüyor.

İspanyol devine transferi sonrası iki kez sakatlık yaşayan ve henüz forma şansı bulamayan genç yıldız, bu kez fiziksel değişimi ile gündeme geldi.

6 Temmuz'da Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki futbolcunun, 4 ay gibi kısa bir sürede fiziksel olarak yaşadığı değişim futbolseverleri şaşırttı.

İşte Arda Güler'in o fotoğrafları:

Temmuz 2023 - Kasım 2023

Vallecano maçının kadrosunda

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde pazar günü Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, sakatlığını atlatan Arda Güler için de konuştu. Ancelotti, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak" dedi.

Ancelotti ayrıca, "Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı müsabaka pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak.