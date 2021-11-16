- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Arda Kardeşler, Kuzey Makedonya-Fransa maçına atandı
Arda Kardeşler, Kuzey Makedonya-Fransa maçına atandı
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynanacak Kuzey Makedonya-Fransa maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
- AA
- 16.11.2021 - 02:29
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak H Grubu karşılaşmasında Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.