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    Arda Kardeşler, Kuzey Makedonya-Fransa maçına atandı

    UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynanacak Kuzey Makedonya-Fransa maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
    • AA
    • 16.11.2021 - 02:29
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    Arda Kardeşler, Kuzey Makedonya-Fransa maçına atandı

    Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak H Grubu karşılaşmasında Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

    Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.

    Arda Kardeşler, Kuzey Makedonya-Fransa maçına atandı #1

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