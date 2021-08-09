Arda Turan'dan Messi'ye duygusal mesaj

Bir dönem Barcelona'da takım arkadaşı olduğu Lionel Messi için veda mesajı yayınlayan Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, "Seninle tanışmak büyük onurdu" ifadelerini kullandı.

Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda eden Lionel Messi'ye, eski takım arkadaşlarından veda mesajları gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan da bir dönem Barcelona'da beraber forma giydiği Arjantinli yıldız için uzun bir mesaj yayınladı.

"EN İYİ DİLEKLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Sosyal medya hesabından Messi'ye veda paylaşımı yapan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Seninle tanışmak ve büyük bir kulüpte aynı soyunma odası ile aynı sahayı paylaşmak, benim için büyük bir onurdu. Sadece sahada değil, tarihin de en iyisiydin ve öyle kalacaksın. Beni karşılaman ve Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca bana verdiğin her şey için sana çok teşekkür ederim. Bu yeni aşamada sana ve ailene en iyi dileklerimi gönderiyorum."