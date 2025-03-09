Arda Güler yedek bekledi! Real Madrid, Rayo Vallecano'yu iki golle geçti
Haber Merkezi

İspanya LaLiga'nın 27. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

REAL MADRID, ÜÇ PUANI KAPTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 34. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Rayo Vallecano'nun tek golü 45+2. dakikada Pedro Diaz'dan geldi.

ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ

Yedek kulübesinde bulunan milli futbolcu Arda Güler, oyuna dahil edilmedi.

REAL MADRID ZİRVE YARIŞINA DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rayo Vallecano ise 36 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor