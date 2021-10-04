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    Arjantin derbisinin kazananı River Plate

    Arjantin Premier Lig'deki "Superclasico" derbisinde River Plate, Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 14:37
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    Arjantin derbisinin kazananı River Plate

    Başkent Buenos Aires'in iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 14. hafta maçında River Plate, Boca Juniors'ı ağırladı.

    Boca Juniorslı Rojo'nun 16. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü eline alan River Plate, Alvarez'in 25 ve 43. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    BOCA’NIN SON DAKİKA GOLÜ YETMEDİ

    Boca Juniors'ta oyuna sonradan dahil olan Zambrano, 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

    Puanını 30'a çıkaran River Plate maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Boca Juniors 21 puanda kaldı.

    Arjantin derbisinin kazananı River Plate #1

    Arjantin derbisinin kazananı River Plate #2

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