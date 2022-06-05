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Arjantin - Estonya maçında Messi'den 5 gol

Arjantin - Estonya maçında Messi'den 5 gol

Arjantin'in hazırlık maçında konuk ettiği Estonya'yı 5-0 yendiği karşılaşmada Messi, tüm golleri atarak bir ilke daha imza attı.