Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
497.709
0.76%
BTXN Coin
11.79
-8.17%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C
    Arjantin - Estonya maçında Messi'den 5 gol

    Arjantin - Estonya maçında Messi'den 5 gol

    Arjantin'in hazırlık maçında konuk ettiği Estonya'yı 5-0 yendiği karşılaşmada Messi, tüm golleri atarak bir ilke daha imza attı.
    • 05.06.2022 - 23:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Arjantin'in 34 yaşındaki yıldız futbolcusu Lionel Messi, Estonya ile oynadıkları hazırlık maçında 5 gol atarak futbolseverleri coşturdu.

    Messi'nin golleri 8, 45, 47, 71 ve 76. dakikalarda geldi.

    2012'de B. Leverkusen'e de 5 gol atmıştı

    Lionel Messi, kariyerinde ikinci kez bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Messi, 2012 yılında Barcelona formasıyla Bayer Leverkusen'e de 5 gol atmıştı.

    Arjantin - Estonya maçında Messi den 5 gol #1

    Arjantin - Estonya maçında Messi den 5 gol #2


    İlginizi Çekebilir

    Rize'de eve girmeye çalışan yılan korkuttu
    3. Sayfa

    Rize'de eve girmeye çalışan yılan korkuttu

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Düzce'de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı
    3. Sayfa

    Düzce'de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı

    Görüş Bildir