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- Arjantin - Estonya maçında Messi'den 5 gol
Arjantin - Estonya maçında Messi'den 5 gol
Arjantin'in hazırlık maçında konuk ettiği Estonya'yı 5-0 yendiği karşılaşmada Messi, tüm golleri atarak bir ilke daha imza attı.
- 05.06.2022 - 23:43
Arjantin'in 34 yaşındaki yıldız futbolcusu Lionel Messi, Estonya ile oynadıkları hazırlık maçında 5 gol atarak futbolseverleri coşturdu.
Messi'nin golleri 8, 45, 47, 71 ve 76. dakikalarda geldi.
2012'de B. Leverkusen'e de 5 gol atmıştı
Lionel Messi, kariyerinde ikinci kez bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Messi, 2012 yılında Barcelona formasıyla Bayer Leverkusen'e de 5 gol atmıştı.