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    Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor

    Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor

    Arjantin'in Kupa Amerika turnuvası finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, Arjantin halkı sokağa döküldü.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 09:51
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    Arjantin'in Kupa Amerika turnuvası finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, Arjantin halkı sokağa döküldü.

    Arjantin, Kupa Amerika finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek hem 28 yıllık kupa hasretine son verdi hem de yıldız futbolcu Lionel Messi milli takım formasıyla ilk üst düzey başarısını elde etti.

    ARJANTİNLİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Maracana Stadı'nda oynana karşılaşmadan Arjantin'in 1-0 galip ayrılmasının ardından binlerce Arjantinli kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

    Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaşta toplanan binlerce kişi 28 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşadı.

    Her yaştan Arjantinlinin katıldığı kutlamada halk Messi sloganları attı, arabasıyla gelenler de korna çalarak kutlamaya eşlik etti.

    Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor İZLE

    Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor #1

    KORONAVİRÜS UNUTULDU

    Binlerce kişinin bir araya geldiği kutlamada halk koronavirüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralına uymadı.

    Kutlamaların geç saatlere kadar sürmesi tahmin ediliyor.

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    Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor #8

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