Arjantin kalecisi Martinez'in Brezilya polisini durdurmaya çalıştığı anlar

Güney Amerika'nın iki devinin karşı karşıya geldiği maç öncesinde tribünde büyük olaylar yaşandı.
Brezilya polisi, Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarları jopladı. Bunun üzerine kaptan Messi, takımı sahadan çekti.
Brezilya-Arjantin milli takımları arasındaki maç, çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Brezilya milli marşı okunduğu sırada polis ile Arjantin taraftarları arasında çıkan gerginlik büyüdü.
Martinez taraftarını polise karşı savundu
Brezilya polisi, Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarları joplamaya başladı. Emiliano Martinez’in, Arjantinli taraftarlara jopla saldıran Brezilyalı bir polisin elinden jopunu almaya çalışması esnasında kaydedilen görüntü ise ikonik bir an olarak tarihe geçti. Emiliano Martinez'in o görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
27 dakika geç başlayan maçı Arjantin 1-0 kazandı.
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