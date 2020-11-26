Arjantin Lig Kupası'nın adı 'Maradona Kupası' oldu

Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın adını yaşatmak için Arjantin Lig Kupası'nın ismini değiştirdi.

Armando Diego Maradona'nın dün akşam saatlerinde yaşamının yitirmesinin ardından, Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Arjantin Futbol Federasyonu, efsanenin adını yaşatmak için ilk adımı attı ve Arjantin Lig Kupası'nın isminde değişikliğe gitti.

MARADONA KUPASI

Yapılan resmi açıklamada ismi "Copa Liga Profesional" olan turnuvanın adının bundan böyle "Diego Armando Maradona Kupası" adıyla düzenleneceğini açıkladı. Halen devam eden Arjantin Lig Kupası'nın adının da bundan böyle bu isimle anılacağı belirtildi.

Diego Armando Maradona'nın beyin ameliyatı olmadan önce teknik direktörlüğünü yaptığı Gimnasia La Plata da bu turnuvada mücadele veriyordu.