Arjantin - Uruguay maçında ortalık karıştı! Lionel Messi rakibinin boğazını sıktı Arjantin ile Uruguay arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçında bir pozisyon sırasında iki takım futbolcuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Messi, 26.dakikadaki pozisyon sırasında Mathias Olivera'nın boğazını sıktı.

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında ise iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Bu dakikada; Arjantin'den Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister ve Lionel Messi ile Uruguay'dan Mathias Olivera, Sebastian Caceres gibi isimlerin karıştığı bir tartışma yaşandı. Lionel Messi'nin bu pozisyon sırasında Olivera'nın boğazını sıkması dikkat çekti.

"Gençler saygı duymayı öğrenmeli"

Messi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Gençler saygı duymayı öğrenmeli. Uruguay iyi bir takım ama tecrübeli oyunculara nasıl saygı duyacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Böyle maçlar gergin geçer ama saygının olması gerekiyor. Uruguaylı gençler, saygılı olmayı öğrensin!" sözlerini kullandı.

Arjantin'in serisi sona erdi

Öte yandan Uruguay, 41. dakikada Ronald Araujo ve 87. dakikada Darwin Nunez'in attığı gollerle Arjantin'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arjantin'in 14 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.