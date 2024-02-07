Arjantin'de Fenerbahçe'nin çakması çıktı: Sizi Fernebahçe ile tanıştıralım Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e bağlı Necochea kasabasında bir araya gelen bir grup futbolseverin, Fenerbahçe’den ilham alarak “Fernebahçe” ismiyle bir takım kurduğu ortaya çıktı.

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Arjantin’de, adı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden esinlenerek kurulan bir futbol kulübü olduğu ortaya çıktı.

Necochea kentinde kurulan Fernebahçe’nin isim babası Fenerbahçe Spor Kulübü.

Kulübün kurucusu olan iki genç, Amerika ve Avrupa’daki takımların taraftar gruplarının videoları izlerken Fenerbahçe’nin 12 Numara ismini verdiği taraftarlarının videolarına denk geliyor.

Çakma takım: Fernebahçe

Bu noktada taraftarlardan çok etkilenen gençler, Arjantin’de çok sevilen “Fernet” içkisinden de etkilenerek takımlarına Fernebahçe ismini veriyor.

Takımın adının yanı sıra forma da çubuklu ve sarı-lacivert olarak dizayn edilmiş. Fenerbahçe’nin formasında logo üst köşede yer alırken Ferne ise göğüs hizasında ve ortada konumlandırılmış.

Fenerbahçe’de daha önce forma giyen Robin Van Persie, Roberto Carlos ve eski efsane teknik direktör Zico’yu çok sevdiğini belirten oyuncular, gerçek bir Fenerbahçe hayranı. Oyuncular ayrıca bu isimleri “Fenerbahçe’nin idolleri” olarak tanımlıyor.

Fernebahçeli futbolcuların en büyük hayali ise Türkiye'ye gelip Şükrü Saraçoğlu'nda maç izlemek...