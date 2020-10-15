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    Arjantin'de ligler 7 ay sonra başlıyor

    Pandemi sonrasında uzun süredir oynanmayan Arjantin Premier Ligi'nin 30 Ekim'de başlamasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 14:54
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    Arjantin'de ligler 7 ay sonra başlıyor

    Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 aydır oynanmayan Arjantin'deki futbol ligleri, 30 Ekim'de başlayacak.

    MAÇLAR SEYİRCİSİZ

    Arjantin Futbol Federasyonu'ndan (AFA) yapılan açıklamada, 1'inci ligin 30 Ekim, 2'nci ligin 7 Kasım, 3 ve 4'üncü lig ile kadınlar liginin ise 21 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

    Tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı da ifade edildi.

    Arjantin de ligler 7 ay sonra başlıyor #1

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