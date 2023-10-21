Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi

AA & Ensonhaber
2022 FIFA Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen Arjantinli futbolcu Papu Gomez, 2 yıl futboldan men edildi.
Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen 35 yaşındaki futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.
Sözleşmesi feshedilmişti
UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez, eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.
İspanyol basını, futbolcunun cezasının resmiyet kazanmasının ardından futbolu bırakacağını öne sürdü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış