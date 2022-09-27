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    Arjantinli futbolcudan akılalmaz falso

    Arjantinli futbolcudan akılalmaz falso

    Arjantin 3. Ligi'nde Sarmiento Chaco forması giyen Gonzalo Canete, attığı falso golüyle izleyenleri mest etti.
    • 27.09.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 14:03
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    Arjantin 3. Ligi'nde Sarmiento Chaco ile Defensores de Belgrano takımları karşı karşıya geldi.

    Şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede Sarmiento forması giyen Gonzalo Canete, 52. dakikada süper bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Son yılların kaydedilmiş en iyi gollerinden biri olarak görülen şut, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    Öte yandan mücadeleyi Sarmiento 1-0 kazandı.

    İşte o gol...

    Arjantinli futbolcudan akılalmaz falso - İZLE

    Arjantinli futbolcudan akılalmaz falso #1

    Arjantinli futbolcudan akılalmaz falso #2


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