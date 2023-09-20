Arjantinli komedyen Migue Granados'dan Messi'ye olay öpücük Arjantinli ünlü komedyen Migue Granados, sosyal medya hesabından yıldız futbolcu Lionel Messi ile bir video yayınladı. Granados'un Messi'yi boynundan öpmesi gündem yarattı.

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ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılarak kariyerinde büyük bir değişikliğe giden dünya yıldızı Lionel Messi, MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer oldu.

Yeni takımıyla iyi performansını sürdüren Lionel Messi, tarzında bir değişikliğe gitti. Saçlarını kısaltan 36 yaşındaki futbolcunun sosyal medyada yer aldığı bir video ise gündem yarattı.

Komedyen, Messi'yi boynundan öptü

Ünlü Arjantinli komedyen Migue Granados, kendi hesabından Messi ile birlikte yer aldığı bir video yayınladı.

Yayınlanan görüntülerde ise komedyenin yıldız futbolcuyu boynundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu anla kısa süre içerisinde sosyal medyada birçok görüntülenme aldı.