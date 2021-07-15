- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Arjen Robben ikinci kez futbolu bıraktı
Arjen Robben ikinci kez futbolu bıraktı
Hollanda temsilcisi Groningen'de forma giyen 37 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı.
- Haber Merkezi
- 15.07.2021 - 15:21
Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'de forma giyen Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı.
FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI
Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 37 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı.
Bayern Münih'in sözleşmesini yenilememesi üzerine iki yıl önce de futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı yıldız, daha sonra ülkesinin Groningen takımında yeşil sahalara dönmüştü.
BAŞARILARI
Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 614 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırdı.