Arnavutluk zirveye ortak oldu! Gürcistan'ı tek golle geçtiler

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UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup 4. maçında Arnavutluk, deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Mikheil Meskhis Stadı'nda oynanan maçı Arnavutluk 1-0 kazandı.

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Kristjan Asllani kaydetti.

MUÇİ FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Arnavutluk, 2. galibiyetini alarak 6 puanla averajla lider olan Gürcistan'ı yakaladı.

Bir sonraki maçta Gürcistan, Ukrayna ile oynayacak. Arnavutluk ise Çekya ile karşılaşacak.