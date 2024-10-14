Arnavutluk zirveye ortak oldu! Gürcistan'ı tek golle geçtiler

Haber Merkezi
UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup 4. maçında Arnavutluk, deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Mikheil Meskhis Stadı'nda oynanan maçı Arnavutluk 1-0 kazandı.
Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Kristjan Asllani kaydetti.
MUÇİ FORMA GİYMEDİ
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk, 2. galibiyetini alarak 6 puanla averajla lider olan Gürcistan'ı yakaladı.
Bir sonraki maçta Gürcistan, Ukrayna ile oynayacak. Arnavutluk ise Çekya ile karşılaşacak.
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