Arnavutluk'ta oynanan maç sırasında Raphael Dwamena hayatını kaybetti Aranvutluk Ligi'nde Egnatia ve Partizani arasında oynanan maçın 23. dakikasında fenalaşan Raphael Dwamena, hayatını kaybetti.

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AA

Arnavutluk'ta futbol maçında fenalaşan Ganalı oyuncu Raphael Dwamena, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Egnatia ve Partizani arasındaki karşılaşmanın 23. dakikasında Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena'nın fenalaşıp yere düştüğü ve bilincini kaybettiği ifade edildi.

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından Dwamena'nın Kavalye şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak doktorlar 28 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini ifade etti." bilgisi verildi.

Savcılığın, futbolcunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Maçlar ertelendi

Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Dwamena'nın kurtarılamadığı kaydedildi.

Federasyon, olayın ardından ülkede bu hafta sonu oynanması planlanan maçların ertelendiğini açıkladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)