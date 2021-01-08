Arsenal 120 milyon sterlin kredi çekti

Pandemi şartları Avrupa'nın dev kulüplerinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Arsenal, nakit sorunlarını gidermek için kredi kullandı.

Arsenal, koronavirüs pandemisinin getirdiği maddi sorunlarını hafifletmek için İngiltere Merkez Bankası'ndan 120 milyon stelin kredi aldı.

120 MİLYONLUK KREDİ ALINDI

Kredi, bankanın Covid kurumsal finansman imkanı tarafından karşılandı ve Mayıs ayına kadar belirtilmemiş bir faizle birlikte geri ödenmesi gerekiyor. 120 milyon sterlinlik kredi, transfer için değil kulübün mevcut nakit sorunlarını kolaylaştırmak için kullanılacak.

Londra'nın bir diğer kulübü Tottenham, geçtiğimiz yaz 175 milyon Sterlin kredi kullanmıştı.

Arsenal yaptığı açıklamada, "Spor dahil olmak üzere birçok sektördeki büyük kuruluşlar tarafından benimsenen benzer bir yaklaşımdır." ifadelerine yer verdi.

Topçular'da maç günü geliri kulübün yıllık gelirinin %24'ünü oluşturuyor. Hali hazırda kapalı kapılar ardından devam eden maçlar 2020-21 sezonunun tamamında devam ederse Arsenal'da 144 milyon sterlin zarar öngörülüyor.